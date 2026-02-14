PÀDEL
El lleidatà Iker Iñiguez prepara el salt als EUA
Serà entrenador en un club de pàdel de Miami i buscarà progressar com a jugador
El lleidatà Iker Iñiguez ja es prepara per instal·lar-se el pròxim estiu a Miami (Florida). Allà s’incorporarà com a entrenador en un club de Miami, encara que també compta amb ofertes de Nova York. El salt no és casual. “Quan començava a jugar a tenis vaig coincidir amb Jaume Rouillon, que també és de Lleida i ara treballa als Estats Units amb la seua germana Lorena com a seleccionadors de l’equip nacional de menors, i ells són els que m’han obert el camí en aquell país”.
El canvi d’esport va marcar la seua trajectòria. “Vaig deixar el tenis pel pàdel perquè el meu germà gran, Arnau, es va canviar abans a causa d’una lesió i en el pàdel podia competir sense problemes”. Una de les seues primeres parelles va ser el mateix Rouillon. El 2023, quan el Jaume i la Lorena van tornar temporalment a Espanya per renovar el visat, van proposar a Iñiguez visitar-los durant l’estiu. “Vaig ser de juny a setembre a Key Biscayne i l’experiència em va encantar.” Ara tornarà a Miami, encara que a un club diferent.
Després d’aquella etapa, va completar un curs anual de Ciències de l’Esport a Torí mitjançant el programa Erasmus. “Vaig treballar a Florència i Torí i vaig tornar el juliol del 2024, però sempre he tingut clar que volia tornar a Miami.” A finals de l’any passat va viatjar de nou amb el seu germà Arnau per competir i van rebre una oferta de treball d’un club de Miami, però finalment només l’Iker emprendrà l’aventura. Ja tramita el visat.
El seu currículum recolza el repte. Com a jugador, va ser número dos del rànquing català júnior, va disputar el Mundial de menors de Castelló i va competir en el circuit nacional entre 2013 i 2019, a més de quatre Campionats d’Espanya de menors. El 2025 es va proclamar campió universitari de Catalunya en pàdel i pickleball, fita inèdita al conquerir les dos modalitats en un mateix any. Com a entrenador, ha estat campió de Catalunya i d’Espanya per equips de menors amb Pàdel Indoor Lleida (2024), és tècnic nivell 1 per l’FCP i entrenador de pàdel en cadira de rodes per la FEP. Va dirigir la parcel·la esportiva a Lleida entre 2016 i 2024 i també va col·laborar amb l’A2 Padel Pro Academy d’Ángel González i Juan Alday. Als Estats Units s’ha fixat metes ambicioses: “Com a jugador vull competir en el circuit nacional professional i estar al top 5.” També aspira a projectar la seua formació universitària, ja que estudia el doble grau de CAFE i educació primària, i a liderar “un centre de referència als EUA, tant per a menors com per a adults”.
Iker Iñiguez pertany a una família de tradició tenística reconvertida al pàdel. El seu pare, Raül, és tècnic i seleccionador català sub-18, amb múltiples títols nacionals. Arnau va jugar el Mundial de Màlaga i el World Padel Tour durant tres temporades. Per la seua part, Roger, número 1 del rànquing català cadet, és campió d’Espanya i top-11 FIP (Federació Internacional de Pàdel).