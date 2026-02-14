JOCS
L'esquiador Bernet Sellés, desqualificat dels Jocs Olímpics d'Hivern
El de Bellver de Cerdanya tanca el seu debut olímpic quedant fora dels 10 quilòmetres. Va creuar la meta al lloc 48, però es va equivocar de recorregut
L’esquiador de Bellver de Cerdanya Bernat Sellés (CEFCEN) va ser desqualificat ahir de la prova de 10 quilòmetres de l’esquí de fons dels Jocs Olímpics d’Hivern que es disputen a Milà i Cortina d’Ampezzo (Itàlia), en la qual era l’únic lleidatà en competició.
L’esportista de la Cerdanya, debutant en els Jocs, va arribar a acabar aquest dur esdeveniment que es disputa com una contrarellotge amb un temps de 22:50 i al lloc 48, però va ser desqualificat pels organitzadors per no seguir correctament la marca del circuit. Així, posa punt final a la seua primera participació olímpica amb bona nota, després d’assolir el Top-30 en l’Esprint Clàssic, la modalitat en la qual és especialista i en què va competir amb dos lleidatans més: Jaume Pueyo i Marc Colell. Aquests dos encara tenen una prova per disputar, ja que dilluns formaran parella en l’esprint lliure d’equips.
En declaracions a Eurosport, Sellés va reconèixer que “m’he confós en una intersecció i estic trist perquè m’estava sentint bé, amb un ritme que creia que podia sostenir”.
“És un error meu, m’ha fet confondre’m, crec que m’he saltat 400 metres. Quan he vist que la gent que estava al meu voltant no era la que havia de ser ja m’he adonat que m’havia confós”, va afegir Sellés, que afrontava els 10 quilòmetres amb l’objectiu d’entrar al top 100 i, malgrat el seu error, va completar la prova amb un temps molt millor.
“La valoració general és bona. He lluitat molt per classificar-me per als Jocs i estic molt orgullós. Per als pròxims segur que va millor. No em volia marcar un objectiu fix, encara que tenia marcat el top 30 en l’esprint i ho he aconseguit”, va analitzar el de la Cerdanya, que va finalitzar al lloc 29 tant en la classificatòria com a les bateries posteriors. “Si m’he de quedar amb un moment és amb la classificatòria de l’esprint. Realment no vaig començar bé la temporada, encara tenia el braç feble després de la lesió i crec que he arribat fort”, va concloure.
Els 10 quilòmetres van coronar una vegada més en aquests Jocs el noruec Johannes Klaebo, que va aconseguir la seua tercera medalla d’or de sengles possibles i ja en té vuit en el seu palmarès, per la qual cosa va igualar els rècords dels seus compatriotes Marit Bjoergen i Bjoern Daehlie, ambdós d’esquí de fons, i el biatleta Ole Einar Bjoerndalen.
El vuit vegades campió olímpic va ser imbatible i va guanyar, amb una mica de suspens, un nou metall daurat després dels d’Esprint Clàssic i Eskiatló al marcar un temps de 20:36.02, amb el qual va avantatjar en tot just cinc segons al francès Mathis Desloges. El bronze va ser per al noruec Einar Hedegart, a 14 segons.
El TAS confirma l’exclusió de Heraskevitx
El TAS va rebutjar ahir la reclamació de l’esportista ucraïnès de skeleton Vladislav Heraskevitx contra la seua exclusió dels Jocs de Milà-Cortina 2026 per voler competir amb imatges al seu casc d’atletes del seu país morts a la guerra amb Rússia.
Vonn serà operada avui per quarta vegada
La nord-americana Lindsey Vonn va explicar a les xarxes que avui l’operaran per quarta vegada a Itàlia arran de la greu caiguda en els Jocs, a l’agreujar-se la ruptura de lligaments amb què va competir. Espera tornar a casa després d’aquesta operació.