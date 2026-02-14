HOQUEI
El Vila-sana vol la primera plaça
Les del Pla d’Urgell reben el Telecable, líder del grup
Havent materialitzat el pas a la Final Four al vèncer el Cerdanyola HC per 3-2 en l’última jornada de la Champions League, el Vila-sana rep avui (19.00) el Telecable, líder del grup A, amb l’oportunitat d’assaltar el liderat.
Les del Pla d’Urgell arriben al duel en segona posició amb 9 punts i amb l’obligació de vèncer per més d’un gol el seu rival per guanyar-li l’average particular després de caure per 4-3 en la jornada 2 de la Champions. Aquesta derrota a Gijón ha estat l’únic partit, des del novembre, en el qual el conjunt de Lluís Rodero no ha sortit vencedor. A la Lliga encadenen set triomfs consecutius –l’últim davant de l’Alpicat (5-1)– que els han aixecat fins a la primera posició de l’OK Lliga femenina.
En aquest sentit, el tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va assegurar que l’equip sortirà “mentalitzat que ha de guanyar. Anem amb la tranquil·litat d’haver aconseguit el pas a la Final Four, però el Vila-sana sempre ha d’aspirar a guanyar”.
Per la seua part, el Telecable visitarà el pavelló municipal de Vila-sana amb un historial impol·lut a la Champions League, on ha guanyat els quatre encontres que ha disputat, i amb una ratxa de deu jornades invicte en Lliga. Les asturianes, que són terceres, van empatar els seus últims dos partits –davant de Cerdanyola (2-2) i Bigues i Riells (1-1)– i no perden des de l’1 de novembre, precisament quan el Vila-sana les va guanyar per 3-0. Sobre el matx, Rodero va assegurar que espera “un partit dur i intens i marcat pels petits detalls”. A més, no podrà comptar amb Laura Pastor i Gime Gómez i seran dubte Luchi Agudo i Victòria Porta, però recuperarà Dai Silva.