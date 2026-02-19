FUTBOL
Ciria fa entrar Messi en campanya amb una lona
Dura crítica de Laporta als àrbitres
L’argentí Leo Messi es va convertir ahir, indirectament, en el protagonista de la campanya electoral del Barcelona, ja que va aparèixer en una lona gegant al centre de la ciutat amb la seua imatge, una iniciativa afavorida des de la precandidatura de Marc Ciria, que va emular la que va penjar Joan Laporta a Madrid en les eleccions del 2020. Tanmateix, el precandidat va admetre que “no té el consentiment” explícit de Leo Messi per utilitzar la seua imatge, però va destacar que “és un acte de responsabilitat i fet amb passió, com l’homenatge que no se li va fer mai.”
Una vegada va aparèixer la seua figura en escena, també va ser preguntat sobre això Joan Laporta, que va insistir en la seua voluntat de “fer-li una estàtua i un partit d’homenatge”. El fins ara president, que aspira a la reelecció, va parlar ahir a la seua seu i va criticar durament l’estament arbitral. “Hi ha determinats àrbitres que, és una constant, quan ens xiulen ens foten. Quan estem de davallada ens intenten picar i a d’altres els ajuden. Han après a nadar i a tirar-se a la piscina de meravella”, va expressar. Un dels punts de recollida d’avals per a la seua candidatura serà la penya Som Un Sentiment de Lleida.