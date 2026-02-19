FUTBOL
Dos jugadores de l’Almacelles, a l’Estatal amb la catalana
Désirée Bello, en S16, i Leire Beltran, en S14, van arrancar ahir la competició
Les seleccions catalanes S14 i S16 van arrancar ahir el Campionat d’Espanya per autonomies que se celebra fins diumenge a Salou i ho van fer amb la presència d’una lleidatana en cada equip. Désirée Bello ha estat citada amb la S16, mentre que Leire Beltran forma part de la S14 i tant una com l’altra són companyes a l’equip juvenil de l’Almacelles. Les dos es van estrenar ahir en la competició marcant en dos golejades contra Melilla.
L’equip S16 va ser el que va arrancar la participació amb un marcador més ampli, ja que va endossar un 0-16 a Melilla en la seua estrena. Un dels gols, el 0-11, va anar a compte de Désirée Bello, una habitual de les categories inferiors tant a nivell autonòmic com estatal. De fet, la jove jugadora de Balaguer va ser citada amb la selecció espanyola sub-17 a inicis de gener per a una concentració en la qual es van jugar dos amistosos. Per això, la seua presència a la selecció catalana no va resultar una sorpresa, segons explica Clàudia Ramos, coordinadora de l’Almacelles. “La veritat és que ho esperàvem, perquè la Désirée és una jugadora que fa molts anys que és cridada per les seleccions espanyoles de base, amb la qual cosa ja esperàvem que participés”, relata.
Tanmateix, sí que admet una sorpresa més gran perquè Beltran finalment ha pogut participar en el campionat, en el qual va anotar dos dels deu gols que Catalunya va endossar a Melilla (0-10). “No era tan esperat que hi fos, perquè sí que ha anat participant en les convocatòries de la S14, però sempre criden 20 jugadores i que al final estigui entre les 12 millors és un orgull per a nosaltres, perquè és una jugadora que ha jugat tota la vida al club i posa en relleu el nostre treball”, destaca Ramos.
I és que Bello s’ha unit aquest any a l’Almacelles –on alterna el juvenil amb el primer equip malgrat ser encara cadet– després d’haver destacat al Comtat d’Urgell, però Beltran ha jugat tota la vida a l’Almacelles, des dels set anys, i ara, amb catorze, ja milita al juvenil de Divisió d’Honor, que l’any passat va ser campió de Catalunya.