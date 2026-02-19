SEGRE

Mercedes segueix al capdavant en la preparació

El Mercedes de George Russell, durant el test. - EUROPA PRESS

El pilot anglès George Russell (Mercedes) va ser el més ràpid del primer dia de la segona setmana de test de pretemporada de la Fórmula 1 al Circuit Internacional de Bahrain, encara que amb McLaren i Ferrari molt a prop, mentre que Aston Martin va viure un dia amb molts contratemps, en què Fernando Alonso només va poder fer 28 voltes al matí per una fallada mecànica. Russell va marcar a la recta final de la tarda el millor temps de la jornada amb un 1:33.459, només deu mil·lèsimes més ràpid que el de l’australià Oscar Piastri (McLaren), segon, i amb el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) tancant el top 3 del dia a poc menys de tres dècimes. Tanmateix, Ferrari també va tenir problemes, especialment un Lewis Hamilton que amb prou feines va poder rodar 44 voltes i va acabar setè.

