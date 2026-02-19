AUTOMOBILISME
Mercedes segueix al capdavant en la preparació
El pilot anglès George Russell (Mercedes) va ser el més ràpid del primer dia de la segona setmana de test de pretemporada de la Fórmula 1 al Circuit Internacional de Bahrain, encara que amb McLaren i Ferrari molt a prop, mentre que Aston Martin va viure un dia amb molts contratemps, en què Fernando Alonso només va poder fer 28 voltes al matí per una fallada mecànica. Russell va marcar a la recta final de la tarda el millor temps de la jornada amb un 1:33.459, només deu mil·lèsimes més ràpid que el de l’australià Oscar Piastri (McLaren), segon, i amb el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) tancant el top 3 del dia a poc menys de tres dècimes. Tanmateix, Ferrari també va tenir problemes, especialment un Lewis Hamilton que amb prou feines va poder rodar 44 voltes i va acabar setè.