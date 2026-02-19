AUTOMOBILISME
Primer test de Boya per al debut en Fórmula 2
El de Les ha completat 126 voltes les dos primeres jornades a Montmeló
L’aranès Mari Boya es troba immers en el primer test de pretemporada de la Fórmula 2, que se celebra des de dimarts i fins avui al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot de Les, que s’estrena en la categoria al comandament d’un Prema, es va centrar en el quilometratge durant les dos primeres jornades, en les quals ha fet un total de 126 girs (53 dimarts i 83 ahir) al circuit de Montmeló, amb temps lluny dels del capdamunt i amb un final abrupte a la sessió de tarda d’ahir.
L’aranès, de l’acadèmia d’Aston Martin, es va quedar enganxat a la putzolana a pocs minuts del final i va provocar una bandera roja que el va deixar sense rodar en el tram definitiu de la sessió.
Així, avui haurà d’ajustar els últims detalls al seu monoplaça en l’última sessió de preparació abans de l’estrena de la categoria, el primer cap de setmana de març a Austràlia, coincidint amb el de la Fórmula 1.
Tot i que Boya ja va pujar per primera vegada a un Fórmula 2 en el test posterior a la temporada d’Abu Dhabi al desembre, la seua primera presa de contacte amb el Prema que conduirà durant tota la temporada ha arribat aquesta setmana a Motmeló, circuit en el qual l’aranès va aconseguir la seua primera victòria en Fórmula 3.
A la primera sortida a la pista, dimarts al matí, va fer 19 voltes i, com la resta, va voler firmar un primer temps competitiu al tram final, un 1:26.519 que el va deixar novè, a poc més d’un segon de Martinius Stenshorne (Rodin), que va liderar la taula amb un 1:25.437. A la tarda s’ho va prendre amb més calma i, amb un 1:26.838 no va millorar el temps del matí i va tancar la taula del primer dia, liderada pel Campos de Noel León (1:24.370) en setzè lloc.
Boya també va firmar els seus millors temps ahir al matí, quan tota la graella va pressionar a la recerca d’un temps. L’aranès va ser quinzè (1:24.454), a vuit dècimes del líder, Rafael Camara (1:23.630). Després de 40 voltes a la primera sortida, en fa fer 43 a la tarda, quan es va centrar en les tandes llargues.