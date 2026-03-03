SEGRE

Emma Bobi, del CN Lleida, plata en l’Estatal amb Catalunya

La nadadora lleidatana, amb els trofeus de la competició.

La nadadora del Club Natació Lleida Emma Bobi va participar en el Campionat d’Espanya per Comunitats Autònomes a Màlaga, com a part de la selecció catalana, que va acabar aconseguint la segona posició en categoria femenina i també en la classificació conjunta amb la masculina.

En el campionat, Bobi va aconseguir millorar totes les seues marques personals en les proves en què va participar –50, 100 i 200 metres lliures i també el relleu 4x100 lliures–.

