NATACIÓ
Emma Bobi, del CN Lleida, plata en l’Estatal amb Catalunya
La nadadora del Club Natació Lleida Emma Bobi va participar en el Campionat d’Espanya per Comunitats Autònomes a Màlaga, com a part de la selecció catalana, que va acabar aconseguint la segona posició en categoria femenina i també en la classificació conjunta amb la masculina.
En el campionat, Bobi va aconseguir millorar totes les seues marques personals en les proves en què va participar –50, 100 i 200 metres lliures i també el relleu 4x100 lliures–.