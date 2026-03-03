ESPORT
Estrada i Bojan, junts per la salut mental
L’exàrbitre presenta ‘El partit que no veus’ que tracta aquest aspecte en l’esport
L’exàrbitre de Primera divisió Xavier Estrada va presentar ahir el seu nou llibre, El partit que no veus, davant d’un gairebé ple Auditori del Campus de Cappont de la UdL. Acompanyat per Bojan Krkic, que va escriure un dels pròlegs del llibre, i d’Eulàlia Pagès, directora de Pagès editors i Editorial Milenio, va advocar per “fer molta pedagogia més enllà de les entitats esportives per donar eines als nens, adolescents i fins i tot adults sobre com gestionar una situació adversa de cara a un examen, una presentació en públic o practicar l’esport que estimen”, va afegir.
La presentació, que va ser l’acte de sortida del llibre i es va fer en format conversa, va tenir com a tema central la salut mental en l’esport i la vida. L’objectiu de l’acte, segons va explicar Estrada, era que “els assistents poguessin emportar-se una mica a casa” de la tertúlia amb Bojan, esportista que va viure de primera mà els problemes de salut mental en l’esport. Així mateix, el regidor d’ERC a la Paeria va valorar la importància que esportistes de màxim nivell, com l’exjugador de Linyola, visibilitzin aquestes situacions. “Al llibre cada un dels capítols es tanca amb una experiència d’esportistes que han patit alguna d’aquestes variables psicològiques i, més enllà d’abandonar, van buscar recursos per afrontar-les. És important explicar aquestes experiències”, va afegir.
A més, l’exàrbitre va reivindicar la importància de l’esport com a element integrador en la societat. “Hem de trobar mecanismes per facilitar l’accés a l’esport a tothom, independentment del seu origen, situació social o econòmica. És crucial tenir en compte que, més enllà de la salut física i fisiològica, parlem de salut mental”, va apuntar. El partit que no veus va més enllà de l’esport d’elit i fa referència, segons Estrada, “al que passa en el cervell de l’esportista”. “Tot el sofriment, la frustració i com es gestiona l’error. Coses de les quals hem de parlar per normalitzar-les i ajudar els joves, que són les persones del futur”, va concloure.