FUTBOL
Sánchez, el golejador de les Borges que brilla a Juneda
Ha fet 20 gols en vint partits i és el màxim anotador de Segona Catalana
Entre setmana regenta una administració de loteria a la seua localitat natal, les Borges Blanques, i el cap de setmana s’unfla a marcar gols amb el Juneda. Als seus 25 anys, Xavi Sánchez s’ha consagrat com el màxim golejador del grup 5 de Segona Catalana amb 20 gols en 20 partits i és una de les peces clau del Juneda, que somia tornar a Primera Catalana. “Quan vaig fitxar sabia que seríem un equip molt competitiu. Des del principi, l’objectiu era ascendir”, va apuntar a SEGRE Sánchez, que està vivint la seua primera temporada amb els rojos.
L’atacant lleidatà es troba entre dos poblacions rivals, les Borges, on viu i va jugar, i Juneda, on marca. Els rojos són primers a Segona i el Borges, penúltim a Primera. Si acabés així la temporada, el club junedenc estaria una categoria per sobre del seu rival territorial després de més de 20 anys i, encara que Sánchez n’és conscient, el seu cap està centrat a aconseguir l’objectiu de l’equip. “Tothom mira les taules classificatòries i saben com van els altres. Però sincerament, tant de bo pugui quedar-me aquí molts anys i pujar a Primera”, va remarcar.
Format al Garrigues, el Lleida i l’Atlètic Segre, va debutar com a amateur al Borges. Després va fitxar per l’Alcarràs, on va marcar 45 gols en 51 partits. Números escandalosos per a un jugador que, en el fons, juga per alliberar-se de la rutina. “Estic moltes hores tancat a l’administració de loteria i l’esport m’ajuda a alleujar-me”, va explicar. I vaja si ho aconsegueix: en les últimes tres temporades ha superat sempre els 20 gols. Una fita que, segons ell, no podria aconseguir sense els seus companys, que li ho posen “tot molt fàcil”.
D’aquesta manera, i per casualitats de la vida, l’èxit del Juneda, que fa onze partits que no perd, passa per les botes d’un atacant de les Borges. Un jugador que en el seu dia va ser un rival, però ara uneix les dos poblacions amb els seus gols.
El Borges destitueix el tècnic pels mals resultats
■ El Borges va anunciar ahir, a través de les xarxes socials, la destitució del tècnic lleidatà Jordi López Mena després dels mals resultats de l’equip. Els de les Garrigues van encadenar cinc derrotes que, sumades a la sanció per aldarulls amb el públic durant el partit davant de la Unificació Llefià, l’han deixat en quinzena posició amb 13 punts, a vuit de la salvació. Mena tanca així la seua segona etapa al capdavant del Borges. En la primera, durant la temporada 2023/24, va aconseguir la permanència a Primera Catalana. En la segona va agafar les regnes de l’equip després de la destitució de Sergi Reig i va aconseguir salvar la categoria per segon any consecutiu. Aquesta temporada, al Borges, va dirigir 20 partits en els quals va encaixar 14 derrotes i va materialitzar 4 victòries i 2 empats.