El Vila-sana, pel seu Mundial, i el Llista, pel seu 75 aniversari, premiats a la Gala del Patinatge
El Club Patí Vila-sana i el Lleida Llista van ser dos dels clubs guardonats ahir durant la setena Gala del Patinatge Català celebrada a l’Auditori CaixaForum de Barcelona. El club del Pla d’Urgell, representat pel seu president, Ramon Porta, i pràcticament tota la plantilla i el cos tècnic, va rebre els premis al Mèrit Esportiu com a entitat i per la conquesta l’any passat del Mundial, mentre que les seues jugadores Victòria Porta, Aina Florenza, Anna Salvat i Elsa Salvanyà van ser homenatjades per guanyar el Campionat d’Europa amb la selecció espanyola. Per la seua part, el Lleida Llista va ser distingit pel 75 aniversari que celebra aquest any, el guardó del qual va recollir el seu president, Enric Duch.