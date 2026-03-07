AUTOMOBILISME
Boya s’estrena amb un accident a Austràlia
El pilot aranès Mari Boya no va començar amb bon peu l’etapa a la Fórmula 2. El de Les no va poder acabar ahir la prova classificatòria per al Gran Premi d’Austràlia després de patir un accident al revolt 12 del traçat d’Albert Park que el va obligar a retirar-se quan faltaven 20 minuts per al final.
Boya, que s’estrenava amb l’escuderia Prema Racing, va perdre el control del monoplaça i va acabar impactant contra les proteccions. Aquest accident va provocar la primera bandera roja del campionat i el forçarà a sortir des de l’última posició de la graella tant en la cursa esprint com en la cursa principal d’aquest cap de setmana després que els comissaris li eliminessin la volta ràpida per superar els límits de pista.
Després de diversos minuts parada, la sessió classificatòria es va reprendre, però un problema de fiabilitat al cotxe de Gabriele Minì (MR Motorsport) va provocar la segona bandera roja. En els segons finals, Dino Beganovic (DAMS) va marcar el millor temps de la sessió (1:28.695) i va materialitzar la pole position. Els dos pilots de Rodin Motorsport, Martinius Stenshorne i Alex Dunne, van completar la segona i la tercera posició, respectivament.