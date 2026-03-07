HOQUEI
El Vila-sana, a ampliar la bona ratxa contra el Manlleu
Ramon Porta va ser guardonat com el Millor Dirigent d’un club català
El Vila-sana arriba llançat al partit corresponent a la jornada 19 de l’OK Lliga Femenina. Les lleidatanes, que porten 9 partits de lliga sense perdre, reben avui (13.00) el Martinelia Manlleu, sisè classificat.
El conjunt del Pla d’Urgell, que és líder amb 45 punts i amb un partit més que el Fraga, rebrà al Manlleu amb l’objectiu de materialitzar la desena victòria consecutiva en l’OK Lliga Iberdrola. Les de Lluís Rodero arriben al partit després d’assegurar la primera plaça del Grup A de la Champions League femenina a l’imposar-se al Trissino italià per 0-6. En aquest sentit, el tècnic lleidatà va assegurar que “seguir amb la bona dinàmica sempre és important i intentarem aconseguir una nova victòria”. Per al duel davant de les d’Osona, Rodero podrà explicar, per primera vegada en la temporada, amb totes els seus efectius. Un pas “important” per afrontar la resta del curs, tot i que encara “hi ha jugadores que necessiten un temps d’adaptació”, va concloure el tècnic lleidatà.
D’altra banda, el president de l’entitat lleidatana, Ramon Porta, va rebre ahir el premi al millor dirigent d’un club català a la gala de la Nit del Dirigent, celebrada a l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza i organitzada per l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport.
El dirigent del Pla d’Urgell va rebre aquesta condecoració per la seua tasca al capdavant del Vila-sana, un club d’un poble lleidatà d’uns 750 habitants que l’any passat va aconseguir una fita històrica al territori després de coronar-se campió de la Supercopa d’Espanya, la Copa de la Reina i el Mundial de Clubs a l’Argentina davant el CP Esneca Fraga.
L’entitat de dirigents esportius de tot Catalunya va reconèixer així els èxits de Porta al capdavant del club, que aquest any 2026 continua creixent. El Vila-sana és líder de l’OK Lliga Iberdrola i ha aconseguit el pas a la Final Four de la Champions League, dos títols que se li continuen resistint i que, un cop més, té en el punt de mira per augmentar el seu llegat.
El Pons Lleida rep el Rivas per refermar-se en el play-off
■ El Pons Lleida rebrà avui (17.30 hores) el Rivas amb l’objectiu de refermar-se a la zona de play-off i aprofitar una possible punxada del Voltregà davant del Calafell per escalar posicions a la taula. Els lleidatans, vuitens amb 28 punts després d’encadenar tres triomfs a la Lliga, s’enfrontaran al conjunt madrileny, que és desè i tan sols ha guanyat un partit el 2026. Va ser el mes de gener contra el Sant Just (2-3), penúltim classificat. Els del Segrià venen de guanyar al Cerdanyola per 3-6 i el seu tècnic, Edu Amat, va assegurar que “els enfrontaments davant de Caldes, Cerdanyola i Rivas els plantegem com un bloc molt important. En la primera volta se’ns van escapar punts, però ara tenim clar que volem estar en play-off i hem de comptar aquests tres partits com victòries”.