FUTBOL
Retorn al Farrús amb urgències
L’Atlètic Lleida rep el Poblera. A vuit punts de la salvació directa
L’Atlètic Lleida tornarà avui (11.30 h) al Ramon Farrús després de 287 dies per enfrontar-se al Poblera, segon classificat. Els de Cappont abandonaran momentàniament el Camp d’Esports, segons el mateix club, per l’estat de la gespa i intentaran recuperar sensacions per atansar-se a una salvació que cada jornada sembla més complicada. Enfonsats a la quinzena plaça de la taula amb 23 punts, a sis del play-out i a vuit de la permanència, l’Atlètic Lleida rebrà el conjunt de Sa Pobla després de quatre jornades sense guanyar en les quals ha encaixat dos derrotes i ha aconseguit dos empats. En aquesta línia, el tècnic del conjunt lleidatà, Jordi López, va remarcar que la tornada al Farrús ha d’ajudar a “treure la incertesa que teníem al Camp d’Esports”.
“Quan jugàvem com a locals, que en teoria ha de ser un escenari favorable, ens passava al revés. L’estat del terreny de joc era dolent i ens generava molta incertesa. Havíem de canviar els plantejaments”, va afegir el tècnic a la prèvia d’un partit que es preveu complicat.
Els del Segrià rebran el Poblera, l’equip revelació de la temporada. Els balears són segons amb 45 punts, a tan sols tres del Sant Andreu, líder de la categoria, però arribaran al duel en el seu pitjor moment de la temporada després d’encadenar tres empats i una derrota en el seu darrer partit contra el Castelló B (2-0).
Tot i així, López no se’n fia i va assegurar que el rival “és un equip molt competitiu, amb jugadors de molt nivell i que té molt clar el que fa. Quan estàs a dalt a la classificació no és casualitat”.
En el seu últim partit, l’Atlètic Lleida va caure per la mínima davant del Sant Andreu (1-0) en un duel que es va decidir per un error de Pau Torres. Malgrat la derrota i la posició a la taula de l’equip, el tècnic es va mostrar confiat de revertir la situació. “Estic convençut que trobarem aquest equilibri perquè necessitem guanyar sí o sí”, va acabar.