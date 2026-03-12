BÀSQUET
Caleb Agada: “Allà on jugo, busco una església”
El jugador de l’Hiopos explica la seua fe cristiana a joves a la parròquia del Carme
El jugador de l’Hiopos Lleida Caleb Agada va ser ahir el protagonista d’una xarrada destinada a joves a la parròquia de la Mare de Déu del Carme, de la qual és feligrès des de poc després de la seua arribada a Lleida. El nigerià, de 31 anys, va relatar a una trentena d’assistents que van participar en la trobada després de la missa de les 19.00 la seua experiència personal amb la fe catòlica i va confessar que, “allà on jugo, busco una església”.
El jugador va relatar que a excepció del seu pas per Rússia sempre ha buscat una parròquia de confiança i va destacar especialment la seua experiència al Hapoel Be’er Sheva israelià, que li va permetre visitar Jerusalem, a Terra Santa. “Per a mi és important generar una comunitat als llocs on visc, perquè soc bastant tímid i l’església m’ajuda a tenir un lloc tranquil en el qual compartir la meua fe”, va afegir. Va relatar que la religió ha estat molt important durant tota la seua vida, inculcada per la seua mare, que s’hi va aferrar després de la mort del pare d’Agada quan només tenia tres setmanes de vida. El nigerià va explicar que poc després ella va haver d’emigrar al Canadà sola, deixant els seus dos fills amb uns familiars a Nigèria, fins que Caleb, amb sis anys, i la seua germana, amb nou, van poder reunir-se amb ella a Toronto, on es va criar fins que va començar a jugar professionalment. A més, va explicar la problemàtica que pateixen les persones cristianes a Nigèria, perseguides en algunes zones per milícies islamistes de Boko Haram. “Per sort, el perill és al nord del país i la meua família sempre ha viscut al sud”, va dir als assistents, que van tancar l’acte amb una ronda de preguntes.
Dani Garcia: “Em vaig sentir millor del que esperava en el debut
El base Dani Garcia va assegurar que el seu debut amb l’Hiopos Lleida va deixar “bones sensacions” malgrat la derrota a la pista del Saski Baskonia i va considerar que l’equip està “en el bon camí” després de competir durant molts minuts davant d’un dels equips forts de la Lliga. El jugador de Mataró va admetre que l’estrena va ser “agredolça” pel resultat, però va destacar que “l’equip m’està ajudant moltíssim i em vaig sentir millor del que esperava” en el seu debut.Garcia va assenyalar que el tècnic Gerard Encuentra li ha demanat “apretar a tota la pista i encomanar agressivitat; i en atac controlar els ritmes i córrer més”, va indicar. També creu que l’equip va fer un pas endavant en intensitat, tot i que encara hi ha marge de millora. “Hem d’estar 40 minuts al màxim per emportar-nos victòries”, va afegir. Sobre la visita al líder de la competició, el Reial Madrid, aquest diumenge, va assegurar que l’objectiu serà competir. “És una pista molt difícil, però anirem a donar-ho tot.” Per la seua part, Cameron Krutwig va reconèixer que la derrota davant del Baskonia va deixar “mal sabor de boca”, encara que va destacar que l’equip va demostrar que pot competir. A més, va elogiar l’arribada de Garcia: “Ens dona organització i coneix molt bé la competició.” En el pla personal, va assegurar sentir-se “bé” amb el seu rendiment. A més, va restar importància a l’actual ratxa negativa. “Els partits són difícils i els rivals són a dalt a la classificació. Només podem sortir a competir i fer-ho al millor possible”, va concloure.