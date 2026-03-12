FUTBOL
El Madrid esclafa el City i encarrila la classificació
El Reial Madrid va golejar per 3-0 el Manchester City, gràcies a un hat-trick i una exhibició del centrecampista uruguaià Fede Valverde a la primera part, amb l’ajuda d’un Donnarumma desafortunat, per posar peu i mig a quarts, davant d’un conjunt anglès poc reconeixible i inoperant.
El quadre d’Arbeloa necessitava una gran nit de Champions i la va tenir de sobres, gràcies a un Fede Valverde que es va convertir en el segon centrecampista en la història del Reial Madrid –també ho va fer Pirri– a aconseguir un hat-trick en Copa d’Europa.
En la resta de resultats, el París Saint-Germain, vigent campió, també va encarrilar la classificació al vèncer per 5-2 el Chelsea FC i el Bodo/Glimt va continuar fent història i va golejar 3-0 l’Sporting de Portugal, mentre que l’Arsenal va salvar in extremis un empat (1-1) en el seu compromís fora de casa davant del Bayer Leverkusen.