Èxit del Gimnàstic Lleida en la primera fase de la Via Olímpica

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Club Gimnàstic Lleida va participar en la primera fase de Via Olímpica, amb una representació de 18 gimnastes que van aconseguir 6 podis. L’equip prealeví va quedar segon. En benjamí, van obtenir la tercera posició i Abril Soler va firmar el bronze en terra. En la infantil, Aran Aznar va ser tercera en barra d’equilibri. En la sènior, Clàudia Ferrando va ser primera en salt i barra i, en elit, Ares López va firmar el bronze a la general.