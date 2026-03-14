GIMNÀSTICA
Èxit del Gimnàstic Lleida en la primera fase de la Via Olímpica
El Club Gimnàstic Lleida va participar en la primera fase de Via Olímpica, amb una representació de 18 gimnastes que van aconseguir 6 podis. L’equip prealeví va quedar segon. En benjamí, van obtenir la tercera posició i Abril Soler va firmar el bronze en terra. En la infantil, Aran Aznar va ser tercera en barra d’equilibri. En la sènior, Clàudia Ferrando va ser primera en salt i barra i, en elit, Ares López va firmar el bronze a la general.