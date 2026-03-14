El Lleida no pot passar de l’empat davant del Cerdanyola (1-1)
L’arbitratge ha acabat condicionant un dels millors partits del Lleida
El Lleida CF s’ha avançat amb un gol de Pau Russo, que també ha fallat un penal. A la segona part, el Cerdanyola FC ha empatat al minut 82 i un gol de Totti ha estat anul·lat, acabant el partit amb empat i polèmica arbitral.
El partit ha començat amb un domini del Lleida que ha buscat un inici amb verticalitat i jugant en camp contrari. El conjunt blau ho ha seguit intentant mitjançant centrades i, al minut 12, gràcies a una centrada de Revert, Pau Russo ha posat el cap i ha avançat als locals (1-0). Pau Russo no s’ha volgut quedar quiet i, dos minuts després, ha engaltat un xut a l’escaire que ha enviat el porter rival a córner. Als instants finals, Russo ha executat la primera pena màxima de la temporada i l’ha enviat al travesser. El primer temps ha estat marcat pel fort vent també, però, malgrat tot, el Lleida ha marxat al descans per davant en el marcador.
La segona meitat ha iniciat més travada, sense un dominador, però amb el pas dels minuts, han estat els de Cortés els qui han anat guanyant galons amb diversos xuts. Al minut 57, els de la Terra Ferma han disposat de la millor acció del partit, amb una doble ocasió de Russo i Alegre que ha aturat el porter rival. A mesura que han anat passant els minuts, el Cerdanyola ha anat avançant línies i creant perill a la porteria de Satoca. Al minut 82, amb una errada defensiva, els del Vallès han empatat el partit. Dos minuts després, l’àrbitre ha volgut ser protagonista, ha acabat anul·lant un gol a Totti. Finalment, amb un arbitratge dubtós, els blaus no han pogut guanyar aquest partit.
El Lleida que suma un punt insuficient davant del Cerdanyola i es mantenen en descens. Els de Cortés viatjaran a Nou Barris el diumenge vinent per enfrontar-se a la Montañesa.