El Lleida s’encomana al Camp d’Esports
El conjunt lleidatà rep el Cerdanyola, en un duel vital per a la salvació, i regalarà entrades al Gol Nord als aficionats que vagin vestits de blau o amb roba del club
El Lleida CF afronta avui (18.00/Lleida En Joc) un duel vital per a la permanència a Tercera RFEF. L’equip de Jordi Cortés, cuer després de cinc partits sense guanyar, rep el Cerdanyola, l’equip que marca la salvació amb cinc punts de marge sobre els blaus. El conjunt lleidatà afronta el xoc lluny del seu millor moment, tant en els resultats com en nombre d’efectius, ja que Cortés no podrà comptar amb el seu centre del camp titular per les sancions de Sasha i Luis Silva i la lesió de llarga durada de Rusi, a més de comptar amb el dubte d’Escobedo.
Per ajudar l’equip en aquesta situació complexa, que el tècnic de Balaguer va resumir amb el refrany “ase magre, ple de mosques”, el club va anunciar ahir que regalarà l’entrada al Gol Nord a tots els aficionats que vesteixin de blau o amb algun element de roba representativa del club.
Cortés també va posar èmfasi en el fet que “no és moment de lamentar-se, toca estar tots junts, més que mai, i no rendir-se. Això és el que he demanat a la plantilla”. “Si guanyem, tindrem un impuls moral i podrem retrobar les bones sensacions”, va afegir el tècnic.
Sobre el Cerdanyola, va destacar que “ha millorat molt amb el canvi d’entrenador i el mercat d’hivern”, malgrat que espera que “ens deixi la iniciativa i vulgui fer-nos mal al contraatac”. “Caldrà ser molt precisos amb la pilota, més que en partits a casa contra el Vic o el Can Vidalet [que no van passar del 0-0]”, va assenyalar el tècnic blau.