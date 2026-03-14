NATACIÓ
Plata i bronze absoluts per als germans Carrasco
Emma va ser segona en els 400 estils i Jordi, tercer en els 100 papallona
Els germans Emma i Jordi Carrasco continuen acumulant èxits en la seua prometedora carrera i ahir van firmar un destacat doblet en el podi absolut del Campionat d’Espanya que se celebra a Sabadell. Emma (CN Sant Andreu) va aconseguir la seua primera medalla en aquest estatal, amb una plata als 400 metres estils, mentre que el seu germà Jordi (CN Sabadell), que ja acumulava dos ors en categoria júnior de 2008 i 2009 en les jornades prèvies, va pujar per primera vegada al podi absolut, al ser tercer en els 100 papallona.
A més, el seu gran paper a la final absoluta li va permetre proclamar-se per tercera vegada campió d’Espanya de la seua categoria a Sabadell –després de fer-ho en 50 papallona i 400 estils– i el seu temps (53.18) li va atorgar la mínima per al Campionat d’Europa júnior.
Jordi, nascut el 2008, ja havia assolit la final absoluta dels 400 estils dijous, en la qual va ser sisè, mentre que va ser tretzè en les sèries de 50 papallona dimecres, de manera que va nadar i va guanyar la final de la seua categoria.
Per la seua part, la seua germana Emma, nascuda el 2005 i olímpica a París, es va estrenar en el present campionat estatal dimecres amb una quarta plaça en 200 braça. Ahir va pujar al podi en els 400 estils, firmant una segona posició (4:43.33) darrere d’Alba Vázquez (CN Churriana), que es va imposar amb autoritat (4:38.16).
Ambdós germans ja van compartir medalles absolutes a l’últim Campionat d’Espanya d’hivern de piscina curta, disputat al novembre i en el qual Emma va firmar sis metalls i Jordi un. No obstant, encara no ho havien aconseguit en piscina llarga i tenen l’oportunitat de repetir amb tres proves més durant el cap de setmana.
Noa Priego, campiona júnior en 50 braça
La nadadora del CN Tàrrega Noa Priego es va penjar l’or en la categoria júnior de l’any 2010 en la prova de 50 metres braça, la seua segona medalla a l’estatal, després de la plata de dimecres en els 200 braça. Amb una marca de 32.66, Priego va batre folgadament les rivals, ja que cap altra de la seua generació va aconseguir rebaixar els 33 segons. Així, Paula Medina (CN Las Norias) va ser segona (33.35) i Andrea Gudin (CN Monforte de Lemos), tercera (33.50).