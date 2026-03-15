El Lleida, barallat amb la sort
Malgrat jugar un gran partit, s’ha de conformar amb un polèmic punt davant del Cerdanyola, que el manté a cinc de la salvació. Russo va fallar un penal i van anul·lar un gol legal a Boaz al 90
Molt curt li va quedar ahir al Lleida el punt sumat al Camp d’Esports davant del Cerdanyola (1-1), en la que va ser, com a mínim, la seua millor actuació ofensiva aquest 2026. Amb multitud d’ocasions, un penal fallat abans del descans i un gol anul·lat en els instants finals no n’hi va haver prou per guanyar un duel vital davant del rival que marcava la salvació, que es manté a la mateixa distància que a l’inici de la jornada: cinc punts.
Era una magnífica oportunitat per reenganxar-se a l’objectiu de la permanència. Conscient d’això, el Lleida va sortir amb més ritme que el rival i va sorprendre amb el canvi de sistema al 4-2-3-1. En el 12, en una jugada per la dreta entre Revert i Alegre, el primer va centrar a l’àrea petita i Russo va rematar de cap per firmar l’1-0. Amb avantatge i bones sensacions va arribar la jugada clau, a dos minuts del descans. Totti, després d’una gran maniobra, va caure per falta dins de l’àrea i el Lleida va llançar el primer penal de la temporada. Russo va assumir la responsabilitat, però el seu potent tret es va estavellar al travesser i els blaus van marxar al vestidor amb la sensació d’haver deixat escapar una gran oportunitat. Diuen que qui perdona ho paga, i així va succeir. A la represa, Alegre va disposar d’un mà a mà davant de Baño que el porter visitant va resoldre amb una gran parada a prop de l’escaire. En el rebuig de la mateixa acció, Russo va provar sort des de fora de l’àrea i Baño va tornar a evitar el gol. La gran decepció va arribar en el 82: una centrada lateral de Dídac va acabar amb l’empat, de Montalbán, que va aprofitar el rebuig després de la primera intervenció de Satoca (1-1). Ja en el 88, una falta llunyana penjada per Putxi va acabar amb un gol anul·lat a Boaz, en una acció molt protestada en què el defensa neerlandès semblava arrancar en posició legal. Una vegada més, la fortuna va tornar a donar l’esquena al Lleida, que va quedant-se sense cartutxos.
“Hem merescut guanyar, anul·len un gol que no és fora de joc”
“Mereixíem guanyar.” Amb aquesta contundència va obrir la roda de premsa el tècnic del Lleida, Jordi Cortés, molt molest perquè “ens anul·len un gol que no és fora de joc, ni de bon tros”. No obstant, el de Balaguer va lamentar que “és una llàstima haver fallat el penal, perquè el 2-0 els hauria fet molt mal”. “Espero que la història d’aquest club no quedi marcada per dos penals al travesser”, va afegir, amb referència al que va fallar a Sevilla Òscar Rubio, que va estar amb l’equip al vestidor durant el descans, segons va revelar Cortés.Un dia més, l’entrenador va deixar clar que “els jugadors s’hi deixen la pell, ho continuarem intentant fins a l’últim dia”, i va destacar que, “si competim així, hi haurà opcions de salvació segur”. A més, va tornar a agrair el suport de “la millor afició del territori nacional”.