L'Atlètic Lleida canvia el Camp d'Esports pel Ramon Farrús per acabar la temporada
El club lleidatà disputarà els últims tres partits de lliga al camp municipal per l'estat deficient de la gespa del recinte habitual
L'Atlètic Lleida ha decidit traslladar els seus partits com a local al Camp Municipal Ramon Farrús per disputar els tres últims encontres de la temporada a Segona RFEF. La mesura respon a criteris estrictament esportius després que els responsables del manteniment hagin confirmat que la gespa del Camp d'Esports no millorarà durant les properes setmanes.
Els jugadors de l'equip lleidatà han manifestat reiteradament a la junta directiva la voluntat de competir en les millors condicions fins al final del campionat. Aquesta petició del vestidor, sumada a les valoracions tècniques sobre l'estat del terreny de joc, ha portat el club a prendre la determinació de no tornar al Camp d'Esports el que resta de curs.
Tres partits decisius al Ramon Farrús
L'Atlètic Lleida rebrà els seus rivals al camp municipal en tres ocasions. El primer partit serà contra el València B el diumenge 22 de març, seguit de l'enfrontament davant l'Alcoyano el diumenge 5 d'abril. El calendari es tancarà amb el duel contra l'Ibiza el diumenge 19 d'abril, que suposarà l'últim partit de lliga a casa.
Sistema d'accessos per als abonats
El club ha establert tres accessos diferenciats per facilitar l'entrada al recinte. L'accés 1 estarà destinat als abonats que al Camp d'Esports ocupen la tribuna. L'accés 2 serà per a palco, llotges d'empreses i premsa. Finalment, l'accés 3 correspondrà als abonats ubicats habitualment a general o gol nord.
Aforament limitat només per a socis
Degut a les limitacions d'aforament del Ramon Farrús, no es posaran entrades a la venda per al públic general. L'accés quedarà restringit exclusivament als socis i sòcies de l'entitat. El club recomana arribar amb antelació i seguir les indicacions dels voluntaris als accessos per garantir una entrada ordenada.