L'Atlètic Lleida, en caiguda lliure en perdre al camp de l’Atlètic Balears
L’Atlètic Lleida se’n va amb les mans buides del camp de l’Atlètic Balears amb un solitari gol a la segona part. Un altre pas enrere per als de Jordi López que, a falta de set jornades, es troben a vuit punts del play-out i a nou de la salvació
Una vegada més, l’Atlètic Lleida va perdre un partit en la seua dura travessia per la Segona Federació, que en qüestió de nou mesos ha passat de ser una il·lusió a un malson. Ahir, l’Atlètic Balears va burxar en la ferida d’un equip que ho va intentar però que va tornar a sucumbir per detalls que, sumats entre ells, han anat allunyant els de Jordi López de la salvació. De fet, l’Eivissa marca la salvació a nou punts dels lleidatans i el play-out a vuit, ocupat pel València Mestalla després de l’empat ahir entre aquests dos equips (1-1).
Pel que fa al partit, el primer temps va ser mereixedor d’un 0-0, en què hi va haver arribades a l’àrea per part de tots dos conjunts però sense idees en les últimes decisions. Pel bàndol balear, l’intent més destacat va ser al minut 33, en una centrada per a Manu Morillo que només havia d’empènyer la pilota. Però abans d’això, Borja López li va negar la rematada amb un desallotjament acrobàtic providencial.
Per part lleidatana, es van registrar dos volees des de la frontal, les dos del lateral Aser Palacios i les dos desviades sense perill. D’aquesta manera es van tancar els primers 45 minuts, en què l’Atlètic Lleida havia neutralitzat un dels grans del grup, però essent conscient que, per molt bo que sigui empatar a l’Estadi Balear, un punt no aclaria l’ennuvolat cel de Cappont.
En el segon temps s’esperava més dinamisme per part de tots dos equips, però principalment va ser de l’Atlètic Balears, que al 52’ va avisar amb una falta lateral de Jofre Cherta que va colpejar el pal després de no trobar rematador. Ja al 57’, el conjunt insular va inaugurar el marcador mitjançant Manu Morillo, que va rematar d’esquena a porteria amb el clatell. Un moviment meitat sort, meitat genialitat que condemnava els de Jordi López, que no havien entrat bé en el segon temps (1-0).
Just a la jugada següent, Quim Utgés va disposar d’un xut franc des de dins de l’àrea, però va disparar al cos del porter balear.
A partir del 75’, el partit es va trencar i l’ariet Juanmi Durán va tenir dos xuts seguits dins de l’àrea després de pèrdues lleidatanes, però sense trobar porteria des de posicions molt favorables. Poc abans d’arribar al 90’, l’assistent va invalidar un gol de Darius per un fora de joc molt ajustat i, mentre l’afició mallorquina es lamentava per no haver tancat el partit, l’Atlètic Lleida va tenir dos volees en l’afegit per salvar un punt. La primera, el 90’, d’Ortega des del balcó de l’àrea, però va disparar massa alt després d’acomodar malament el cos. La segona, al 92’, va ser encara més clara per a Campins, que també va voleiar en alt, però en una posició molt franca des de dins de l’àrea.
Entre laments i impotència, el col·legiat va xiular el final d’un partit que torna a castigar l’Atlètic Lleida, que continua deambulant pels camps de la categoria, cada vegada més lluny d’una salvació que ja fa dies que sembla més un miracle que un objectiu.