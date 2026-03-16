Rubén López, tècnic de l'AEM: “La victòria és una dosi d’energia”
Rubén López. El tècnic del conjunt lleidatà remarca que “cada partit” a partir d’ara “és com una final”
“La victòria és una bona dosi d’energia. Les jugadores, sense voler afegir-los pressió, sabien la importància del xoc, i que cada partit, a partir d’ara, és una final”, va remarcar el tècnic de l’AEM, Rubén López, després del triomf de les lleidatanes davant l’Europa (1-0).
L’equip va firmar una gran actuació, sobretot a la primera part, després de dos setmanes d’aturada i de caure en l’última jornada contra el Cacereño. En aquest sentit, el tècnic egarenc va assegurar que “pensava que l’aturada i la derrota a Càceres ens podien passar factura, però no hi ha millor manera per guanyar com ho hem fet: amb la porteria a zero i amb molt bones sensacions, sobretot al primer temps”. “Hem fet molt mal a l’Europa per la banda. Ens ha faltat una mica d’energia a tres quarts de camp, però l’equip ha executat a la perfecció el pla de partit”, va afegir el tècnic, que també va destacar la capacitat de sacrifici de les seues. “Hem de ser un equip que sàpiga administrar els avantatges. Hem patit, però aquesta categoria és així”, va concloure.
Per la seua part, la golejadora del partit, Marta Charle, va destacar que “sabem que queden set partits i hem de jugar com si fos l’últim”. Charle, que va mostrar felicitat pel gol, va posar en relleu “el treball de totes les jugadores”. “El meu gol no ha estat res en comparació amb el treball de l’equip”, va afegir l’atacant de Sòria, que es va mostrar segura d’aconseguir la salvació. “L’equip està en un bon moment i no pensem que no siguem capaces de sortir del pou”, va concloure.