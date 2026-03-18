TENIS
Victòria de prestigi del Borges a Pontevedra
Els de les Garrigues vencen per 2-4 i, amb un partit menys, queden a un punt del rival. Una lesió va donar el punt final als lleidatans
L’Enoli Les Borges Vall va aconseguir ahir una victòria de prestigi en el duel directe a domicili davant el Visit Pontevedra (2-4), un rival directe a la taula i que ara queda tan sols un punt per sobre dels de les Garrigues, que tenen encara un partit pendent i, per tant, té la possibilitat d’assaltar la sisena plaça que ocupa el seu rival.
En un duel molt igualat i de més de quatre hores, l’equip lleidatà va arrancar a remolc, fruit de la derrota de Cesc Carrera contra Martín Betancor (3-1) en el partit inaugural (10-12, 11-8, 11-6 i 13-11). Tanmateix, Joan Masip va tornar la igualtat al matx, al superar Miguel Ángel Vílchez per idèntic resultat (6-11, 23-21, 12-14 i 10-12), malgrat que amb moltíssima igualtat a l’hora de resoldre els jocs.
Marc Duran va donar el primer avantatge al Borges, superant André Coelho en el tercer enfrontament, també molt igualat (2-3), però amb victòria final lleidatana en el cinquè joc (9-11, 6-11, 13-11, 11-3 i 8-11). Tanmateix, Vílchez va tornar a imposar les taules (2-2), superant Carrera per 3-1 (8-11, 12-10, 12-10, 11-8). L’equip lleidatà necessitava dos triomfs en els partits finals per emportar-se la victòria, i els va aconseguir. Duran va batre Bentancor per 2-3 (12-10, 9-11, 12-10, 2-11 i 9-11) i una lesió del local Coelho, que havia de jugar contra Masip, va donar el punt definitiu al Borges.