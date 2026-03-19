FUTBOL
El Barça no perdona i defensarà el títol de Copa
Alèxia, amb un doblet, va encarrilar la classificació per a la final amb l’Atlètic
El Barça Femení va golejar ahir per 4-1 el FC Badalona Women en la tornada de semifinals de la Copa de la Reina per citar-se amb l’Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a l’estadi de Gran Canària el 16 de maig. Les de Pere Romeu van tornar a trobar-se un rival difícil de desbordar, malgrat que el tècnic blaugrana va alinear molta pólvora, amb quatre davanteres. Les blaugranes ho van intentar des de l’inici, amb Salma Paralluelo i una Vicky López que va ser qui més a prop va estar del gol. A la mitja hora, Alèxia Putellas va arribar a veure porta, però el gol no va pujar per un ajustat fora de joc. El Barça es va estancar llavors i el Badalona, a la recerca de continuar fent història i arribar a l’últim esglaó, va començar a tenir bones arribades, però sense punteria. El partit es va trencar en l’última jugada del primer temps, una centrada de Patri Guijarro que Alèxia Putellas va enviar a la xarxa (1-0). Després de passar per vestidors, el Barça va pressionar buscant la sentència davant d’un Badalona molt tancat. Les recuperacions visitants van deixar de tenir profunditat i la insistència local es va traduir en gols, després dels intents de Caroline Graham Hansen o una Vicky que, en una centrada, va provocar el penal per mà que va suposar el 2-0. Després de la revisió a la pantalla, Putellas va convertir el doblet. Set minuts després, Kika Nazareth va fer el 3-0 acabada d’entrar. El Barça va dosificar i va lligar el bitllet a Gran Canària malgrat que el Badalona es va acomiadar amb el cap ben alt, amb el 3-1 de Lice Chamorro, abans de la sentència de Pajor.