Festival cap a quarts
El Barça apallissa el Newcastle en un segon temps magistral després d’una primera part trepidant. Recital de Raphinha, doblet balsàmic de Lewandowski i eufòria en un Camp Nou entregat
Una segona part de somni, en la qual el Barça es va divertir com poques vegades, va permetre als de Hansi Flick classificar-se per als quarts de final de la Champions després de fulminar el Newcastle (7-2). Els blaugranes van passar de tenir dubtes durant molts minuts del primer temps a apallissar l’equip anglès. Va destacar Raphinha amb dos gols, però amb dos assistències i un penal forçat, Lewandowski també va anotar un doblet i la golejada la van completar Lamine, clau a l’anotar el penal per al 3-2 abans del descans, Fermín i Bernal.
I això que l’inici del partit va ser molt complex per al Barça, perquè el Newcastle tenia un pla que li va funcionar fins a la mitja part. Això va ser el que va passar durant bona part del primer temps, en el qual el conjunt anglès va respondre cada vegada als gols dels de Hansi Flick fins que van aguantar els pulmons dels seus jugadors. I els blaugranes ho van passar molt malament, malgrat que es van avançar tres vegades en el marcador. Raphinha va obrir la llauna al minut 6. Semblava que el més complicat estava fet, però no va ser així. Els de Howe van reaccionar i Elanga va ficar l’1-1. Els de Flick van tornar a anotar en una falta botada per Raphinha, una assistència de Gerard Martín de cap i el gol de Bernal (2-1, min. 18), el seu cinquè en nou aparicions.
El Newcastle va continuar amb el seu pla de partit, no es va descompondre i va tornar a atacar per l’esquerra i a l’esquena del carriler, llavors Araujo, que havia entrat pel lesionat Eric Garcia al minut 22. Aquesta vegada l’assistència va ser de Barnes per al gol d’Elanga, que va guanyar la partida a tothom al segon pal. El gol havia nascut d’una pèrdua de Lamine Yamal per un cop de taló molt a prop de l’àrea gran.
A la part final del primer temps, i quan el Newcastle va retardar una mica la línia de pressió, el Barça va tenir més control i bones ocasions. Lewandowski va fallar una ocasió claríssima al 40’ i tampoc no va encertar al 46’, en un error compartit amb Lamine. A punt del descans, Fermín va servir sobre Raphinha, Trippier el va agafar i el penal el va transformar Lamine (3-2, min. 52+), perdonant l’expulsió a l’anglès.
Aquest 3-2 sí que va fer mal al Newcastle. Aquest gol, l’arribada del descans i l’intervencionisme de Flick al vestidor ho van canviar tot i a la segona part el Barça va destrossar el rival en nou minuts amb 4 gols que haurien pogut ser molts més.
“El 3-2 ha estat molt important”
El tècnic del Barça, Hansi Flick, no va dubtar a reconèixer al final del temps reglamentari que “ha estat un partit boig”, destacant que el 3-2 va ser clau. “Hem jugat massa directes a la primera part. Ells són bons en transicions i no ho estàvem fent bé. Hem aconseguit controlar més el joc a la segona part i el 3-2 ens ha permès tornar a manar en el partit abans del descans, i això ha estat molt important”.
Eric Garcia i Joan Garcia es retiren del camp
Eric Garcia i Joan Garcia van haver d’abandonar el partit abans de temps. El central barceloní, que va ser una de les novetats de sortida de Hansi Flick, tornava després de descansar en l’anada davant del Newcastle i contra el Sevilla, però va haver de retirar-se als 22 minuts de joc afligit d’unes molèsties musculars. Al tram final, va ser el porter de Sallent el que va haver d’anar-se’n per unes molèsties en un bessó.
Lewandowski ha marcat contra 41 equips
Robert Lewandowski ja ha marcat davant de 41 equips diferents a la Champions League, més que cap altre futbolista en la història del torneig, superant Leo Messi (40).