FUTBOL
Laporta no anirà a l’stage del Barça a Anglaterra al superar una arrítmia
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va publicar ahir un comunicat a les seues xarxes socials per explicar que li han revertit l’arrítmia que patia. “Tot ha anat bé! M’han revertit l’arrítmia! Torno a tenir el cor bategant de forma rítmica!”, va apuntar el president blaugrana en un comunicat en el qual també va agrair “als grans metges i metgesses, infermers i infermeres, i al personal sanitari de l’Hospital de Barcelona”. Tot i així, el president blaugrana no acudirà a la concentració del primer equip masculí a Birmingham.
A St. George’s Park
Per la seua part, l’equip dirigit per Hansi Flick va continuar treballant des de les instal·lacions de St. George’s Park, on ahir van dur a terme una doble sessió d’entrenament. El tècnic alemany va tornar a comptar amb la presència de Fermín López i Ronald Araujo, els dos jugadors que s’han reincorporat als entrenaments després d’una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i un esquinç al bessó, respectivament, que els va privar de disputar el Mundial.