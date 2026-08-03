Motocròs amb valors
L’expilot lleidatà Dani Hernández posa en marxa a Linyola MX Concept 2.0, una escola per a nens i joves de 5 a 16 anys. Combinarà l’ensenyament tècnic amb la intel·ligència emocional
Durant anys, Dani Hernández ha recorregut els circuits com a pilot primer i com a entrenador després. Ha guiat la progressió d’alguns dels millors talents del motocròs espanyol i ha convertit la tècnica de pilotatge en la seua manera d’entendre aquest esport. Ara fa un pas més amb la creació d’MX Concept 2.0, una escola de motocròs de base a la seua localitat natal de Linyola que naix amb un objectiu ambiciós: ensenyar a pilotar, però també utilitzar la moto com una eina educativa per al desenvolupament personal.
El projecte obrirà les portes al setembre i està dirigit a nens i joves d’entre 5 i 16 anys. Les classes tindran format d’activitat extraescolar i estaran adaptades tant als que s’inicien en el motocròs com a pilots amb experiència, incloent la possibilitat de llogar motos per facilitar l’accés als que no en tinguin una de pròpia. Però la proposta d’Hernández va molt més enllà de l’aprenentatge de revolts, salts o frenades. El seu mètode combina la formació tècnica amb el treball de la intel·ligència emocional. Coach esportiu i especialitzat en mindfulness, el tècnic lleidatà defensa que el motociclisme pot convertir-se en una escola de vida. “La filosofia d’ensenyament consisteix a inculcar una tècnica de pilotatge diferent mitjançant una metodologia que reforça la intel·ligència emocional del nen”, explica Hernández, convençut que la concentració, la gestió de la por, l’autocontrol o la confiança són tan importants com la velocitat sobre la moto. Segons la seua opinió, “practicar motociclisme amb consciència pot ser una gran eina d’aprenentatge i creixement personal”.
La iniciativa culmina un projecte en el qual Hernández portava treballant des de feia anys. La posada en marxa ha estat possible gràcies al suport de Construccions Roc-Oliva, empresa de Linyola que ha cedit les instal·lacions i els terrenys on es desenvoluparà l’activitat i que ha impulsat decisivament la creació del centre.
L’entrenador reconeix que sense aquest suport el projecte difícilment hauria pogut fer-se realitat, convertint-se la col·laboració entre les dos parts en el pilar sobre el qual s’ha construït l’escola.
Un dels grans atractius d’MX Concept 2.0 serà també la participació del pilot lleidatà Adrià Monné, actual campió d’Espanya d’MX2, que hi col·laborarà com a entrenador aportant la seua experiència competitiva a les noves generacions.
Monné coneix perfectament la metodologia d’Hernández, ja que treballa amb ell des que tenia sis anys i considera el tècnic una figura clau en la seua evolució esportiva. Sota la seua direcció ha conquerit títols estatals i ha fet el salt a l’Europeu i al Mundial, consolidant-se com una de les grans promeses del motocròs espanyol.
Formar persones
La incorporació del campió estatal permet als alumnes aprendre al costat d’un referent que continua competint al màxim nivell, atansant l’alta competició al motocròs de base i oferint un model d’esforç, disciplina i constància. I és que per a Dani Hernández formar campions només té sentit si abans es formen persones.