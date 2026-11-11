POLIESPORTIU
Esport escolar en auge
Uns 3.500 escolars lleidatans participen aquesta temporada en les lligues que organitza el Consell Esportiu del Segrià. Bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol, les disciplines
El Consell Esportiu del Segrià (CES) organitza des de fa trenta-cinc anys la Lliga d’Esports Associats, unes jornades poliesportives amb l’objectiu d’acompanyar els nens i joves en diferents etapes de la seua formació esportiva, que aquest curs comptarà amb la participació d’uns 3.500 escolars. Aquestes lligues, que es van iniciar dissabte passat i s’allargaran fins al 24 d’abril, es componen de quatre modalitats formades per un total de 204 equips: 20 en bàsquet, 12 en handbol, 80 en vòlei i 92 en futbol sala, enfocats per categories des de prebenjamí fins a cadets.
L’educació i el respecte són alguns dels valors esportius per fer que l’esport sigui un espai de participació i aprenentatge. I és que el CES posa al centre de les seues activitats aquests principis més enllà de la competitivitat amb la finalitat que els alumnes es puguin iniciar i familiaritzar amb diferents esports.
Per poder treballar aquests fonaments s’utilitza la figura del “tutor/a de joc”, que acompanya els esportistes durant el curs perquè incorporin el respecte i el joc net a la competició. A més, es treballen altres aspectes com escoltar una indicació, acceptar decisions o entendre com afecten les accions als companys i rivals.
Rocío Ruiz, tècnica del CES, afirma que els objectius són que les escoles puguin “oferir als seus alumnes l’oportunitat de practicar esport i trobar una proposta en què se sentin còmodes”. Aquestes lligues, que van començar l’any 1991, van nàixer amb la voluntat de convertir-se en espais en què els nens es puguin relacionar, fer amistats i aprendre a conviure a través del joc. Ruiz afirma que “s’haurà fet un pas important si aconseguim que acabin el curs amb ganes de fer esport”.