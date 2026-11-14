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Una cita amb la història
El Pons Lleida debuta a la Continental Cup contra el Barça amb ganes de fer “una cosa bonica i important”. Saben que no són favorits, però volen competir
El Pons Lleida s’enfrontarà avui (16.00) al Barça en el marc de les semifinals de la WS Continental Cup, un torneig que enfronta els campions i subcampions de la Champions i la WSE Europe Cup, les principals competicions europees a nivell de clubs. La cita és, segons el tècnic del conjunt lleidatà, Carlos Cortijo, “una oportunitat per fer una cosa bonica i important”.
L’objectiu del Llista, que ahir va poder provar la pista del pavelló Joan Ortoll i es va concentrar ja a Calafell, és guanyar el seu primer partit en la competició continental, que ha disputat en tres ocasions més (2018, 2019, 2021), per poder estar a la final de demà, on s’enfrontaria al guanyador del Porto-Calafell. Tot i així, el repte és majúscul, ja que “per guanyar el Barça s’han de donar molts condicionants positius. És un equipàso, tots són internacionals, campions d’Europa i del món. L’objectiu és estar al partit fins al final i cuidar tots els detalls”, va remarcar Cortijo.
Els lleidatans no parteixen com a favorits ni davant del Barça ni en la competició, però el seu capità, Jordi Badia, va destacar que “en les competicions per KO importen poc els resultats passats. Ho hem vist en competicions com la Copa, en aquesta passa el mateix i és a això al que ens hem d’encomanar. Venim com a tapats, però amb ambició i ganes”. En aquest sentit, Badia va destacar que “encara que sempre fa il·lusió jugar per un títol”, l’equip s’ha pres la setmana “com una més” per arribar amb tota l’ambició al certamen.
El Fraga, el gran favorit
La present edició del torneig acollirà, per primera vegada, la Final Four femenina en la qual el Fraga parteix com a principal favorit. Les de la Franja, que van aconseguir el bitllet després de guanyar la Champions, s’enfrontaran avui (11.00) al Voltregà amb l’objectiu de ficar-se en una final en la qual s’enfrontarien al guanyador del Sanjoanense-Benfica.