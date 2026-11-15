FUTBOL
La Seu guanya el Natació Terrassa per la mínima
La Seu d’Urgell va sumar ahir tres punts a casa contra el Natació Terrassa en un partit en el qual va guanyar per la mínima (1-0) gràcies a un gol de Cristian Andrey Rodríguez.
Els jugadors d’Iván Vigo van protagonitzar una bona primera meitat, en què van tenir el control del partit des d’un inici. La superioritat en el joc va permetre que al minut 17 Cristian Andrey avancés els lleidatans amb un xut dins de l’àrea. Malgrat que la Seu va tenir ocasió d’ampliar l’avantatge abans del descans, tots dos equips se’n van anar als vestidors amb l’1-0 al marcador. A la represa, el Natació Terrassa va tenir el control de la pilota, tot i que no va generar accions de perill.
Amb aquesta victòria, la Seu d’Urgell se situa en onzena posició a la classificació amb 9 punts i la pròxima jornada visitarà el Pirinaica.