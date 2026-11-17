HANDBOL
L’handbol guanya planter
La primera Macrotrobada de l’any reuneix 120 nens a Pardinyes. L’objectiu és fomentar aquest esport i crear més equips per a les lligues escolars
El Consell Esportiu del Segrià impulsa, des de l’any passat, les Macrotrobades d’Handbol amb l’objectiu d’atansar aquest esport als més petits i animar les escoles i centres educatius a crear equips per participar en les lligues escolars. La iniciativa va celebrar dissabte passat la primera jornada d’aquesta temporada al pavelló de Pardinyes, que va reunir 120 nens i nenes de Primària, d’entre 6 i 12 anys. Hi van participar alumnes de les escoles Mitjana, Príncep de Viana, Riu Segre i Francesco Tonucci, de Lleida, i Sant Salvador d’Albatàrrec, a més del Lleida Handbol.
La jornada va permetre a molts dels escolars descobrir l’handbol, familiaritzar-se amb les seues dinàmiques i disfrutar d’una primera experiència sobre la pista. Els participants amb més experiència també van poder treballar aspectes tècnics mitjançant un entrenament més específic. Les Macrotrobades busquen, a més de fomentar la pràctica esportiva, despertar l’interès dels centres educatius perquè formin equips i s’incorporin a les competicions escolars, que actualment compten amb una quinzena d’equips de categories prebenjamí, benjamí i aleví, que reuneixen uns 150 nens i nenes. La pròxima Macrotrobada tindrà lloc el 12 de desembre.