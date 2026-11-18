MOTOCICLISME
Àlex Márquez torna a córrer després de la doble operació
L’equip Gresini va confirmar ahir que el lleidatà participarà en el GP de Portugal
L’equip Gresini va confirmar ahir que Àlex Márquez (Ducati), vuitè del Mundial de MotoGP, tornarà a la competició aquest cap de setmana en el Gran Premi de Portugal, al circuit de Portimao, després de superar una doble operació fa poc més de dos setmanes, concretament el passat 2 de novembre.
El petit dels germans Márquez va decidir passar pel quiròfan després de la cursa de Malàisia per ser intervingut de la clavícula dreta i la mà esquerra per l’equip mèdic del doctor Samuel Antuña a l’Hospital Ruber Internacional de Madrid.
En l’esmentada intervenció se li va retirar el material d’osteosíntesi que se li havia posat a la clavícula –plaques i cargols de fixació, alguns dels quals d’intervencions anteriors–, a banda d’una bursectomia artroscòpica amb la finalitat d’evitar les molèsties que li ocasionava el frec entre els tendons i l’articulació, que fins i tot li feia perdre força des que va ser intervingut quirúrgicament després del seu greu accident en el Gran Premi de Catalunya.
Dos grans premis
Després de la recuperació, el pilot de Cervera podrà participar, si rep el vistiplau dels metges del Mundial, tant a Portugal com a València, les dos últimes proves del calendari. En terres lusitanes pot deixar sentenciat el títol de MotoGP el seu germà Marc, que només necessita sumar dos punts.