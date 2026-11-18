Zach Perrin continua en la disciplina de l’llerna Lleida, almenys de moment. El pivot francès va dissipar els dubtes que planaven sobre la seua continuïtat al club del Barris Nord, alimentats per ell mateix dilluns a l’esborrar totes les referències al Força Lleida en el seu compte d’Instagram i compartir una foto de París, just l’endemà de la irada discussió que va mantenir amb Gerard Encuentra durant el partit contra el Manresa, i ahir, segons va confirmar el club, va participar en l’entrenament.
És per això que, tret de sorpresa d’última hora, sembla clar que Zach Perrin estarà diumenge vinent al pavelló de Riazor per enfrontar-se al Corunya, en el que podria ser el seu últim encontre vestit de bordeus. Així ho va confirmar dilluns passat a aquest diari el president del club, Albert Aliaga, que va dir que “Perrin jugarà a la Corunya al cent per cent”, malgrat que no va descartar que, durant la posterior aturada de seleccions, en la qual el gal està convocat per debutar amb el combinat absolut, acabi fent les maletes, sempre que el club tanqui un recanvi de garanties, una cosa que sembla estar a prop.
Quant a aquest punt, Aliaga va demanar paciència i va reconèixer que “estem mirant el mercat, però aquest no ens dona gaires opcions interessants de moment. Fitxarem, està clar que sí, però tampoc volem portar algú que no millori el que tenim, no hipotecarem el club”, va afirmar.
Entre els molts noms que ha estudiat l’Ilerna, hi havia el del bahamià Isaiah Mobley, que va estar a prop, però va triar el Manresa a l’estar jugant competició europea. Un altre dels noms que sonen és el del dominicà Ángel Delgado. El club ha de mirar el mercat europeu i cotonou, ja que té les dos places d’extracomunitari cobertes amb Batemon i Kuath.
L’Ilerna Lleida encadena per primera vegada cinc derrotes al Barris Nord
L’Ilerna Lleida no para d’establir rècords negatius en aquest desil·lusionant inici de temporada. Després de perdre diumenge davant del Manresa, el quadre lleidatà encadena per primera vegada en la seua història cinc derrotes al Barris Nord, comptant l’última de la passada temporada, que va ser davant de l’Andorra amb la salvació ja assegurada, i les quatre que porta fins a la data del present curs.Fins ara havien estat quatre els partits seguits sense guanyar com a local des de la seua fundació el 2012. La primera vegada va ser en l’època inicial a LEB Or, la temporada 2015-2016, en què l’equip va acabar perdent la categoria, encara que va acabar evitant el descens per una vacant. Llavors es va perdre a casa de forma consecutiva davant d’Ourense, Palència, Corunya i Breogán.La segona ratxa de quatre derrotes seguides ja va ser en l’etapa ACB, concretament la passada temporada, quan els de bordeus van cedir al Barris Nord davant de Múrcia, Unicaja, Reial Madrid i Saragossa, una ratxa de derrotes que va arribar a ser de sis en total. L’últim precedent és l’actual, que es remunta a la derrota davant de l’Andorra del 24 de maig, data des de la qual l’afició lleidatana no veu guanyar el seu equip a casa. Aquesta temporada s’ha perdut com a local davant Burgos, Reial Madrid, Baskonia i Manresa, situant la ratxa global en set derrotes, la pitjor de la història de l’entitat.
Un triple sobre la botzina acaba amb la ratxa triomfal del Barça
Un triple sobre la botzina del base francès Nadir Hify va acabar amb la ratxa triomfal del Barça i va donar la victòria al Palau Blaugrana al París Basket (86-89) que va sumar el cinquè triomf consecutiu a l’Eurolliga per escapar-se definitivament de la part baixa de la classificació.Hifi, autor de 25 punts i 8 assistències, va fer un partit de menys a més fins a convertir-se en l’heroi visitant i demostrar per què és ara mateix el màxim anotador de la competició davant d’un Barça molt irregular que va acabar pagant cares les 22 pèrdues. Els blaugranes posen fi amb la derrota a un ratxa de nou victòries consecutives (cinc a l’Eurolliga) que li havien permès coliderar la taula.