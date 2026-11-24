“Mentre les lesions em respectin seguiré”
Marc Márquez nega els rumors d’una retirada després de guanyar el desè Mundial
L’endemà de conquerir el seu desè títol mundial, Marc Márquez va protagonitzar ahir un multitudinari acte amb la premsa a la Sala Fitz de Madrid, en el qual va reconèixer que “mentre les lesions” el “respectin”, continuarà competint, sortint al pas de la incertesa creada sobre el seu futur. L’“I ara què?” que va llançar després d’assegurar el títol a Portimao i va donar pas a tota mena d’especulacions, va ser ahir aclarit pel lleidatà. “Ha estat un any en què moltes vegades no em reconeixia, però m’agradava perquè no sentia l’ansietat per guanyar cada diumenge i això m’ha fet lluitar pel títol fins al final i poder-lo guanyar”, va dir.
“Cada atleta té les seues complicacions o lesions i a mi, des del 2020, m’han castigat, però he sabut, amb ambició i amb el meu entorn, sortir de tot amb mentalitat positiva i, sobretot, sense tenir por del fracàs, que és el que em va donar el punt clau per ser aquí, per canviar d’Honda a l’escuderia Gresini. Em vaig menjar l’orgull, diners a part, fàbrica a part i hi vam anar amb un equip familiar per veure del que som capaços, i això és el que em va permetre acabar a l’equip oficial de Ducati”.
Va reconèixer, no obstant, que és lògic que sorgissin rumors sobre la seua possible retirada. “Podria ser una lògica, però al meu cap no hi ha ningú, només hi soc jo i hi tinc moltes coses. Els entrenaments, el nadal i un munt de coses més, però mentre les lesions em respectin seguiré en això, malgrat que aquest és un esport en el qual et jugues la vida i sempre cal tenir les coses molt clares”, va destacar, per afegir: “Cal estar preparat per a tot i acceptar en cada moment el que necessites i el que et demana el cos, seguir l’instint i ho he fet per al que és bo i per al que és dolent, de vegades no ho he encertat, però si competeixo és per guanyar i per això les meues tornades no han estat precipitades”.
Márquez va admetre, tot just començar l’acte, que encara no estava “ubicat” per tot el que representa aquest nou títol i per la “remuntada” al llarg de l’any. “Tinc ganes de gaudir aquesta setmana, de gaudir a València, i de ser de nou campió del món, que sembla que és fàcil però no ho és”, va reconèixer. “Ha estat una temporada súper llarga, en la qual ha passat de tot, ha estat molt dura i l’he viscuda amb el meu germà, al qual també li han passat moltes coses, i, encara que ens retroalimentem, al final sempre ens afecta d’una determinada manera”, va assegurar.
Carrera rere carrera va recordar tot el que ha passat al llarg de la temporada i va posar el punt d’inflexió en la caiguda de Le Mans (França), en la qual va decidir passar pel quiròfan per solucionar la fractura del peu, però també els problemes a l’espatlla. “Per a mi, l’entorn d’un pilot és fonamental quan saben que el pilot és el líder, i si l’entorn és sa, ells són els que t’animen a seguir endavant, encara que a Itàlia ja els vaig dir que no s’havia de parlar del campionat per no posar-me pressió i no cometre errors”, va explicar Márquez, que a Mugello tenia 102 punts de desavantatge.
Respecte al debat sobre si és el millor pilot de la història va reflexionar: “No soc el millor de la història perquè no n’hi ha. Que estic entre els millors sí, perquè sí que ho diuen els números, però és molt relatiu i depèn de les èpoques, dels moments.” Rossi també va aparèixer: “No ha arribat la felicitació de Rossi, però tampoc no l’esperava, perquè l’espero de les persones que em poden aportar”, va dir. Sobre si veu el seu germà Àlex campió del món de MotoGP, va dir que ell no li posarà pressió, però “tant de bo ho pugui aconseguir alguna vegada”, va indicar.