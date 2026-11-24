ATLETISME
El Pedala.cat s’estrena en un estatal de cros
El Pedala.cat va participar diumenge passat per primera vegada en la seua història en un Campionat d’Espanya de Cros per equips. L’equip masculí sub-16 de la Noguera, format per Cesc Llorens, Guillem Daviu, Alex Molins i Èric Montserrat, va acabar en trenta-vuitena posició després de completar un recorregut de 2.883 metres camps a través en una prova amb més de 400 atletes participants. A més de l’equip masculí sub-16, tres atletes més del Pedala.cat van participar en el Campionat d’Espanya. Júlia Guix va acabar en la posició 244 de la categoria sub-16 femenina; Blanca Duran va protagonitzar una de les actuacions més destacades, a l’aconseguir el lloc 41 en la categoria sub-18 femenina i Aleix Prada, atleta sub-18, també va córrer a Atapuerca, però amb el CA Vic.