Rubiales assegura que Hermoso "va canviar la seua versió" sobre el petó "passats uns dies": "Espero que es faci Justícia"

L’expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha acusat aquest divendres la jugadora Jennifer Hermoso de variar la seua posició inicial sobre el petó que ell mateix li va clavar després de l’entrega de medalles del Mundial de Sidney. I és que, ha apuntat, "passats uns dies" després del petó, només "una de les parts va canviar la seua versió".

En declaracions als mitjans després de recollir la notificació d’obertura de judici oral a l’Audiència Nacional, Rubiales ha assegurat que es manté en la seua declaració davant del jutge i ha insistit que "quan van succeir els fets hi va haver una única versió de dos parts".

Rubiales, que ha descartat respondre a les preguntes dels periodistes, ha deixat clar que "continua mantenint la seua versió "des del principi fins el final perquè és la veritat". "I bo, doncs... Espero que tot surti bé i que es faci Justícia. Moltes gràcies", ha conclòs.

El que fos president de la RFEF ha arribat passades les 09.30 hores a l’Audiència Nacional juntament amb la seua advocada per recollir la notificació d’obertura de judici oral. Es pot recordar que la Fiscalia de l’Audiència Nacional demana de condemnar a 2 anys i 6 mesos a Rubiales: 1 any de presó per un delicte d’agressió sexual i 1 any i 6 mesos per un delicte de coaccions en concepte d’autor.

També han acudit aquest divendres al tribunal dos dels encausats: l’exseleccionador femení Jorge Vilda, i el que va ser responsable de Marketing Rubén Rivera. L’exdirector esportiu de la selecció Albert Luque, per la seua part, recollirà la seua notificació als jutjats de Terrassa.

El Ministeri Públic també demana a l’Audiència Nacional que condemni a 1 any i 6 mesos de presó per un delicte de coaccions Vilda, Luque i Rivera.

Rubiales té a partir d’aquest divendres 24 hores per abonar en concepte de responsabilitat civil en el cas que fos condemnat una fiança de 65.000 euros pel delicte d’agressió sexual. Haurà d’abonar la mateixa quantitat de forma conjunta solidària juntament amb els altres tres acusats pel delicte de coaccions.

El petó "no va ser consentit"

Va anar el mes passat de gener quan el jutge de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge va proposar de jutjar Rubiales en considerar que el petó a la jugadora "no va ser consentit" i que l’exdirigent va actuar de forma "unilateral i sorprenent".

El magistrat, en concret, assegurava en la seua resolució que "les pressions a què es va sotmetre a la jugadora van crear" en ella "una situació d’ansietat i intens estrès".

A més d’a Rubiales, el magistrat també va proposar d’enviar al banc dels acusats Luque, Vilda i Rivera per les pressions posteriors a les que es va sotmetre a la jugadora perquè accedís a realitzar una manifestació pública afirmant que el petó havia estat consentit.

El jutge afirmava que va existir "una acció concertada dels tres" processats acordada amb Rubiales "per doblegar la voluntat d’Hermoso i aconseguir que accedís a gravar un vídeo en el qual digués que el petó havia estat consentit".