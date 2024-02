Victòria d'autoritat del Lleida Esportiu

detail.info.publicated JOSEP RIBA

El Lleida Esportiu ha guanyat aquest migdia en la seva visita a Eivissa davant el Penya Deportiva (1-3) en un partit que els lleidatans han sentenciat a la primera part amb tres gols, un just començar i els altres dos abans del descans. Amb aquest resultat i amb la derrota de l'Hércules contra el Penya Independent (2-3), el Lleida Esportiu se situa momentàniament líder en solitari d'aquest grup 3 de Segona RFEF, a l'espera del que faci el Badalona Futur aquesta tarda (18.00) a casa contra el València Mestalla, ja que si guanyen serien colíders juntament amb el Lleida Esportiu.

Només començar el partit, el Lleida Esportiu s'ha avançat al marcador amb una volea de Montero que s'ha desmarcat i ha rebut una gran passada de Figueras per marcar el primer gol del partit (0-1, 3'). Tot i l'alegria inicial, els locals han igualat les forces al minut 16 a través de Marc Fraile, que ha rematat la pilota després d'una sèrie de rebots dins de l'àrea (1-1). Just abans del descans, el Lleida ha donat un cop d'autoritat marcant els gols que el tornava a avançar mitjançant Becerra, després d'una passada de la mort de Ton Ripoll (1-2, 45'). La festa no ha acabat aquí, ja que Montero ha marcat un minut més tard de cap per marcar distàncies amb els eivissencs abans de la mitja part (1-3, 45+1').

Ja a la segona meitat, Òscar Rubio ha tingut una clara ocasió després d'un córner que no ha entrat per ben poc. Més enllà d'aquesta ocasió i de dos gols anul·lats per fora de joc, un per a cada equip, el joc a la segona meitat s'ha alentit i les ocasions i el futbol han minvat fins al xiulet final del partit.

El Lleida Esportiu rebrà diumenge que ve (17.00) al Badalona Futur, que podria ser aquesta tarda, si guanya al Valencià Mestalla, el colíder d'aquest grup 3 de Segona RFEF, en un partit que es preveu molt emocionant.