Joan Planes Vila

Cal Sovei d’Estamariu, 1941 - Sant Cugat, 2025

President de la Fundació Planes Corts

La Fundació vol acomiadar el Joan, el fundador, l’impulsor, l’amic, el visionari, amb el compromís de continuar treballant per tot allò que va somiar: des d’Estamariu –on hi tenia unes arrels profundíssimes– cap a un Pirineu viu, intens i vigorós, preparat per als reptes del futur, confiat en els recursos propis i en la força de la seva gent.El funeral tindrà lloc a l’església de Sant Vicenç d’Estamariu, demà dissabte a les 12.00 h.