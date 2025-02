Antonia Biosca Narcís

VÍDUA DE RAMON PIFARRÉ GABANDÉ

Ha mort cristianament el dia 22 de febrer del 2025 als 90 anys.

Els seus fills, Maria Teresa †, Jordi † i Montse; fill polític, Antonio †; germans, Rosita (†) i Manel (†); cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns, a les 10.00 hores, a la sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 10. Lleida, 23 de febrer del 2025 )