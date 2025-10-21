Confirmat per la DGT: aquest grup de persones ja no haurà de pagar per renovar el carnet
La mesura busca facilitar la mobilitat d’aquest tipus de conductors a Espanya, encara que hauran de continuar abonant el reconeixement mèdic obligatori
A Espanya, país on aproximadament 28 milions de persones compten amb carnet de conduir, s’ha confirmat una important novetat el 2025 respecte a la renovació d’aquest document essencial. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha establert que els conductors majors de 70 anys quedaran exempts del pagament de taxes administratives en renovar el seu permís, encara que continuaran obligats a costejar el reconeixement mèdic preceptiu.
Aquesta mesura suposa un alleujament econòmic per a un segment creixent de la població conductora espanyola, especialment considerant que la renovació periòdica és un requisit ineludible per mantenir la validesa del permís. Amb aquesta iniciativa, les autoritats busquen facilitar la mobilitat i independència dels conductors sèniors, reconeixent la seua experiència al volant mentre mantenen els controls necessaris per garantir la seguretat viària.
El canvi normatiu s’emmarca en una sèrie d’actualitzacions que la DGT ha implementat per simplificar els tràmits administratius relacionats amb la conducció, adaptant-los a les necessitats específiques de diferents grups de població. Els experts en seguretat viària valoren positivament aquestes mesures que equilibren accessibilitat i control.
Terminis de renovació segons edat i tipus de permís
La periodicitat amb què hem de renovar el nostre carnet de conduir varia significativament segons l’edat del titular i la categoria del permís. Per als qui posseeixen un permís tipus B, la renovació es realitza cada deu anys fins complir els 65 anys. A partir d’aquesta edat, i per raons de seguretat viària, el termini es redueix a cinc anys.
D’altra banda, els conductors professionals amb permisos de categories superiors (C1, C, D1, D i les seues variants amb remolc) han de renovar cada cinc anys mentre no superin els 65 anys. Una vegada assolida aquesta edat, també es redueix la vigència d’aquests permisos per garantir un control més freqüent de les aptituds.
És important destacar que aquestes diferenciacions responen a criteris de seguretat establerts pels especialistes en medicina del trànsit, que han identificat com determinades capacitats psicofísiques poden veure’s alterades amb el pas del temps, requerint una vigilància més estreta en conductors d’edat avançada o aquells que manipulen vehicles de més complexitat.
Procediment actual per renovar el carnet
Contrari al que molts conductors temen, la renovació del permís no implica tornar a examinar-se de coneixements o habilitats pràctiques. El procés se centra exclusivament a verificar que el titular manté les condicions físiques i psicològiques adequades per conduir amb seguretat, a través d’un reconeixement mèdic obligatori.
Aquest examen pot realitzar-se fins tres mesos abans de la data de caducitat sense perdre dies de validesa, ja que el nou període comença a comptar des del venciment de l’anterior. A més, el sistema actual permet realitzar tot el tràmit en els Centres de Reconeixement de Conductors autoritzats, sense necessitat d’acudir personalment a les oficines de la DGT.
Un avantatge addicional del procediment vigent el 2025 és l’entrega immediata d’un permís provisional que permet circular legalment fins la recepció del document definitiu, que sol arribar al domicili de l’interessat en aproximadament un mes i mig.
Tarifes i descomptes aplicables segons circumstàncies
El cost estàndard per renovar el carnet inclou el preu del reconeixement mèdic (variable segons el centre elegit) més una taxa administrativa fixada en 24,58 euros. Tanmateix, la DGT ha establert un sistema de descomptes progressius per a aquells conductors que sol·liciten pròrrogues de durada reduïda per motius de salut o edat.
Aquests descomptes van des del 80% per a renovacions de només un any (pagant menys de 5 euros), fins el 20% per a pròrrogues de quatre anys (aproximadament 19,67 euros). Les reduccions intermèdies inclouen un 60% per a períodes de dos anys i un 40% quan se sol·liciten tres anys de pròrroga.
La novetat més destacada, implementada recentment, és l’exempció total del pagament de taxes administratives per a conductors majors de 70 anys. Aquesta mesura suposa un reconeixement a aquest col·lectiu, encara que manté l’obligatorietat del reconeixement mèdic com a garantia de seguretat.
Recomanacions per a una renovació sense contratemps
Els experts en tràmits administratius de trànsit recomanen no esperar fins l’últim moment per renovar el carnet. Anticipar-se aprofitant el marge de tres mesos previs a la caducitat permet gestionar el tràmit sense presses i assegura que no hi haurà períodes en què no es pugui conduir legalment.
També és aconsellable comparar preus entre diferents Centres de Reconeixement, ja que el cost de l’examen mèdic pot variar significativament. Així mateix, convé verificar que el centre triat està autoritzat per tramitar directament la renovació davant de la DGT, evitant així desplaçaments addicionals.
Per als conductors que pertanyen a col·lectius amb dret a descomptes o exempcions, és fonamental informar-se adequadament sobre la documentació necessària per acreditar-lo, garantint així l’accés a aquests beneficis sense complicacions addicionals.