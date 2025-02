Josep Mitjana Berdié

La família del Josep, mort el dia 5 de febrer per l’acte mèdic de l’eutanàsia, us convida a la cerimònia de comiat que celebrarem a Lleida, al Castell dels Templers a Gardeny, demà dia 28 de febrer, a les 16.00 h. Per expressa voluntat del finat serà un acte laic.

Agrairem la vostra companyia.

( Lleida, 27 de febrer del 2025 )