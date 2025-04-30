Enric Tamarit Clariana
Ha mort cristianament el dia 28 d’abril del 2025 als 93 anys.
La seva esposa Rosario Morales; fills Enric, Montse i Tere; fills polítics Silvia, Xavier i Jose Antonio; nets Núria, Anna, Blanca, Cesc i Pol; cunyats, nebots, cosins, família tota i la raó social Confeccions Tamarit Morales.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimecres dia 30, a les 10.45 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 30 d’abril del 2025 )