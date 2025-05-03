José Franco Sarvisé

Ha fallecido cristianamente a los 82 años.

Su esposa Araceli Lazuna; hijos Carlos, Berta y María José; hermana Lourdes; cuñados, sobrinos y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy sábado día 3, a las 10.00 h, en la iglesia parroquial de Santa Teresina, por todo lo cual les quedarán muy reconocidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6. Lleida, 3 de mayo de 2025 )