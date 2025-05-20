José Antonio Relloso Sanmartín

Ha fallecido el día 19 de mayo de 2025 a los 84 años.

Su esposa, María Carmen Rufes Aragoncillo; hermano, Ezequiel Rufes Aragoncillo; sobrinos, sobrinos-nietos y demás familia les agradecen las muestras de cariño recibidas por tan triste motivo y ruegan una oración por su eterno descanso.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy martes, a las 16.00 horas, en la iglesia parroquial de Sant Martí.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 20 de mayo de 2025 )