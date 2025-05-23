Josefina Jodar Giner
Ha mort cristianament el dia 22 de maig als 93 anys.
El seu espòs, Emeterio Busquets; fill, Josep Maria; jove, Mercè; neta, Judit; net polític, Jordi; besnetes, Emma i Sofia; nebots, família tota i la raó social Comercial Busquets S.L.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc demà dissabte dia 24, a les 10.00 hores, a l’Església Parroquial de la Mare de Déu del Pilar, per la qual cosa els quedaran reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 23 de maig del 2025 )