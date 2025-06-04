Jordi Florensa Farrà
Ha mort cristianament el dia 3 de juny del 2025 als 75 anys.
La seva esposa, Rosi; filles, Mònica i Montse; fill, Pedro; fill polític, Miguel; nets, Laia, Jordi i Martí, i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dijous dia 5, a les 17.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 4 de juny del 2025 )