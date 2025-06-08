Mercè Carnicé Balagué
VÍDUA DE SANTIAGO TORRELLES BURBALLA
Ha mort el dia 7 de juny del 2025 a l’edat de 87 anys.
Els seus fills, Carme (†) i Santi; fills polítics, Manel i Iris Ana; netes, Neus i Valentina; net polític, Joan; besnets, Sergi, Cesc i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa serà avui dia 8, a les 18.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 8 de juny del 2025 )