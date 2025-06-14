Ramon Lavergne Ribas
EMPRESARI I FUNDADOR DE L’EMPRESA MERCAT DEL MOBLE
Ha mort cristianament el dia 13 de juny del 2025 als 85 anys.
La seva esposa, Antonia Godia; fills, Joan, David i Robert; filles polítiques, Mireia, Cristina i Georgina; nets, Ian, Biel, Lluc, Jan, Ona i Jana; cunyada, Mari Carmen; cosins, família tota i les raons socials Petit Habitat i LG Real Estate.
El seu record viurà per sempre als cors dels qui vam tenir el privilegi de conèixer-lo i estimar-lo. La seva saviesa, fortalesa, compromís i amor incondicional seran recordats eternament.
La vetlla serà avui dissabte tot el dia a partir de les 10.00 hores. La cerimònia religiosa tindrà lloc demà diumenge dia 15, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 14 de juny del 2025 )